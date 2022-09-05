Çomar Barajı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte atık malzemelerden yapılan "En güzel uçurtma" yarışması düzenlendi.

On sekiz kişinin katıldığı yarışma sonunda üçü mansiyon olmak üzere 6 uçurtma dereceye girerken, birincilik ödülü Çorum'un Dodurga ilçesinden şenliğe katılan Rabia Rumeysa Şileli'nin eski şemsiye parçalarından tasarladığı uçurtmanın oldu.