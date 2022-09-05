Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi. Öğrenciler ile veliler okul binalarına alındı.

Edirne'de öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli'nde ise Atatürk İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrenciler ile velilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Daha sonra okul binasına alınan öğrenci ile velileri binayı gezdi.

Velilerden Serhat Solmaz, "Tabii ki çocuğumuz okula başlıyor sonuçta. Heyecan olmaz mı? İnşallah hayırlısıyla başladığı gibi hayırlısıyla bitirir. İyi bir eğitim tamamlar, iyi bir meslek sahibi olur. Çocuklar ilk gün daha ufak oldukları için okulda bayağı zorlanıyorlar. Aileyle birlikte ilk günü atlatırlarsa, daha rahat, daha kolay bir uyum sağlayacaklarına inanıyorum. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığını destekliyorum. Mantıklı bir yaklaşımda bulunmuşlar" dedi.