Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
[fotoğraf: AA]
Çorum'un Osmancık ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çorum'da Başpınar köyünde ikamet eden Abdullah Bayrak'ın (88), Çağlıca mevkisinde traktörün altında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Bayrak'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:16
- 22:59
- 22:52
- 22:50
- 23:23
Sıradaki Haber
Mersin'de `Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası` etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz