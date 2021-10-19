Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de direğe çarparak kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Paşaköy Caddesi'nde seyreden Hidayet K. idaresindeki 34 BAM 851 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle trafik tabelasının direğine çarptı.
Kamyonet içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.
Sürücünün yakınları da olay yerine gelerek kurtarılma anını takip etti.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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