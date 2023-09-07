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Güncel
AA 07.09.2023 11:55

Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

S.K. idaresindeki traktör, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Kavşağı'nda O.Ö'nün kullandığı taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte takside bulunan O.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve traktörden sızan yağın Alaca Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Çorum Trafik Kazası
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