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Güncel
İHA 30.07.2023 09:04

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana gelen olayda cadde üzerinde bir düğüne giden S.Ç., husumetli olduğu O.K. ile karşılaştı.

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Aralarında çıkan tartışma sokakta devam ederken S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfek ile O.K.’yi bacağından vurarak olay yerinden otomobil ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı O.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren S.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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