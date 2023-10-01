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Güncel
AA 01.10.2023 17:02

Çorum’da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparatı çıktı

Çorum’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta silah ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Çorum’da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparatı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde A.Ç. (21) idaresindeki otomobili durdurdu. Polisin dur ihtarı üzerine kenara çektiği otomobilden inerek kaçmaya başlayan sürücü, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanım aparatları, pompalı tüfek, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Sürücü ile araçta bulunan U.C.B. (25), E.C.D. (16), E.I. (23) ve N.Ö. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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