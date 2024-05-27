Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da İnönü Caddesi Saat Kulesi yakınlarında Mustafa A.Y. idaresindeki otomobil, Selami K'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.