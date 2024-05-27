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Güncel
AA 27.05.2024 10:32

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da kalp krizi geçiren yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

Çorum'da İnönü Caddesi Saat Kulesi yakınlarında Mustafa A.Y. idaresindeki otomobil, Selami K'nın kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

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