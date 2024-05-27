Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi açıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentte çeşitli sanatsal faaliyetlere öncülük ettiklerini söyledi.

"Niğde, sanat anlamında bir devrim gerçekleştirdi"

Kentin kültür ve sanat anlamında iyi konumda olduğuna dikkat çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Niğde güzel bir yolda ilerliyor. Eski kilisemiz şu anda sanat galerisi oldu, 100 yıla yakındır boş duran başka bir kilise, kütüphane ve bilim yuvası olarak şehrimize ve gençlerimize hizmet veriyor. Yıllardır anlamsız kullanılan bedestenimiz, kendine yakışır bir şekilde kent müzesine dönüştürüldü. Geçtiğimiz yıllarda şehir meydanına kültür merkezi kazandırdık. Artık şehir koromuz ve şehir tiyatromuz var. Niğde, sanat anlamında bir devrim gerçekleştirdi."

Serginin küratörü ressam Sefa Büte de etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Sergi, 14 gün ziyarete açık kalacak.