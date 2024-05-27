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Güncel
AA 27.05.2024 10:27

Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Ağrı'da Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde başlayan sağanak sonradan yerini doluya bıraktı.

Dağlar ve arazilerin beyaza büründüğü dolu nedeniyle bazı tarım alanlanları da zarar gördü.

Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatan çobanlar zor anlar yaşadı.

Ağrı'da dolu ve sağanak etkili oldu

Dolu etrafı beyaza bürüdü

İlçeye bağlı Eskisu köyünde çobanlık yapan İbrahim Kılıç, bir anda etkili olan dolunun etrafı beyaza bürüdüğünü söyledi.

Kılıç, "Hayvanlarımızı köye götüreceğiz zor olduğu için götüremedik. Köylülere haber verdim yardıma geliyorlar. 2 büyükbaş hayvanımız kayboldu onları arıyoruz" dedi.

Öte yandan, Ağrı-Iğdır sınırındaki bazı köylerde de yoğun yağış sele neden oldu.

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