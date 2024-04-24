Çorum’da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

V.Ç. idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi’nde Irak uyruklu Sarhan A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan sürücünün oğlu İbrahim A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü V.Ç’nin 250 promil alkollü olduğu öğrenildi.