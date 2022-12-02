Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Cihannüma Derneğince, üniversitenin Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda organize edilen "İleri Teknolojiler ve Sanayi Çalıştayı" başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Muhsin Dere, Türkiye'de savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2004'te yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi ile savunma sanayisindeki anlayışın değiştiğini, yerli projelerin geliştirildiğini belirten Dere, bundan sonra yapılacak olan savunma sanayi icra komitelerinde tarihi kararların alınacağını vurguladı.

Dere, savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeyle Türkiye'nin dünyada İHA, SİHA üreten en önemli ülkelerden biri olduğunu, kendi akıllı, güdümlü mühimmatlarını, fırtına obüslerini, milli gemilerini, denizaltı tasarımlarını, Hürkuş, Hürjet gibi uçakları yapan bir ülke haline geldiğini dile getirerek, milli muharip uçağında da takvimin işlediğini kaydetti.

"Artık üs bölgelerimiz son derece güvenli"

Dere, katılımcıların "Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisindeki gelişmenin terörle mücadele açısından hangi seyirde ilerleyeceği" sorusuna "Cumhuriyetin ilk yüzyılı zorluklarla geçti. Hemen her 10 yılda bir darbenin olduğu, Türkiye'nin ne zaman ileri gitse sıkıntılarla karşılaştığı bir yüzyıl yaşadık. İkinci yüzyıl inşallah böyle olmayacak." yanıtını verdi.

Devletin şefkat elini uzattığı çözüm sürecinin sabote edildiğini, ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Dere, şunları kaydetti:

"Darbe girişimden sonra Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Terör örgütleri DAEŞ, PKK, YPG ile göğüs göğse mücadele başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonları peş peşe yapıldı. Sonra Pençe serisi operasyonları başladı. 2015'ten bu yana 35 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Bu sene 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Allah'a şükür yurt içinde terörist sayısı oldukça azaldı. Artık üs bölgelerimiz son derece güvenli."

"Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Dere, savunma sanayisinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine olumlu yansıdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelenin yeni bir vizyona kavuşmasında savunma sanayinin geldiği aşamanın müthiş etkisi var. Artık diyoruz ki terörist neredeyse hedef orası, yurt içinde ya da yurt dışında fark etmez. Suriye'nin içinde, Irak'ın kuzeyinde fark etmez. Tabi ki komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Onlarla mümkün olduğu kadar iş birliği yaparak terörü çözmek istiyoruz. Öncelikle terörü onlar çözsün, bizim müdahale etmemize gerek kalmasın ama onların imkanı yoksa, onlarla iş birliği halinde terör örgütleriyle yerinde mücadelemizi devam ettiriyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletimiz terör belasından kurtulacak. Terör örgütü, son günlerde çok ciddi darbeler almaya başladı. Ülkemizi terör örgütünün hedefi olmayacak hale getirmek zorundayız.”

"Sanayi ve teknoloji alanında sıçramanın eşiğindeyiz"

Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu ise Türkiye'de sanayinin yanı sıra teknolojide de önemli bir kapasiteye ulaşıldığına dikkati çekti.

TOGG'un, milli muharip uçağının, insansız hava araçlarının konuşulduğunu belirten Coştu, "Artık bir sıçrama noktasına geldik. Bu sıçramayı da gerçekleştirebilecek çok daha önemli bir husus, bunu gerçekleştirebileceğimize olan inancımızın oluşmasıdır. Türk milleti, artık çok daha iyisini yapabilmek için motivasyon ve inanca sahip. Sonuç itibarıyla sanayi ve teknoloji alanında sıçramanın eşiğindeyiz." şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Gümüş moderatörlüğündeki panelde SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan da sanayideki teknolojik gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı.

İki gün sürecek panelin açılışına, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Cihannüma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akca ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.