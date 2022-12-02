Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'nde park halindeki otomobilinde oturan Yüksel S, yanına gelen M.Ö. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği Yüksel S'yi yaraladı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay
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