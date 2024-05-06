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Güncel
AA 06.05.2024 09:23

Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde zarf almak için düğün konvoyunun önünün kesmesi sırasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı

M.Ç. (24), içinde arkadaşı E.C.K'nin de (24) bulunduğu otomobiliyle Zile Caddesi'nde, içinde para olan zarflardan almak için bir düğün konvoyunun önünü kesti.

Araçtan inen M.Ç. ve E.C.K. ile düğün sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.C.K. yere düştü. M.Ç. ise olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmak isterken yere düşen arkadaşı E.C.K'nin üzerinden geçti.

Bir müddet daha devam eden kavganın ardından M.Ç, arkadaşı E.C.K'yi otomobile bindirip, polisin dur ihtarına uymayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada polisin havaya ateş ettiği görüldü.

İki arkadaş, polis kovalamacası sonucu Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı.

Yaralı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.Ç. ve kavgaya karıştığı belirlenen düğün sahiplerinden 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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