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Güncel
AA 12.10.2023 22:43

Çorum'da darbettikleri kişiyi bıçakla yaralayan baba ile oğlu tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iş yerinde bir kişiyi darbedip bıçakla yaralayan baba ile oğlu tutuklandı.

Çorum'da darbettikleri kişiyi bıçakla yaralayan baba ile oğlu tutuklandı

Samsun-Ankara kara yolundaki iş yerinde A.T'yi darbederek bıçakladıktan sonra kaçan E.Y. ve oğlu V.Y'nin yakalanması için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu zanlılardan E.Y. Çorum'da, V.Y. ise Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda ağır yaralanan iş yeri sahibi A.T'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Sungurlu ilçesinde 6 Ekim'de E.Y. ve oğlu V.Y, aralarında husumet bulunan A.T'yi iş yerinde darbettikten sonra bıçakla yaralamıştı. Kavga, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansımıştı.

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