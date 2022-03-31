Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatlarının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi.

Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı. Yapıların boşaltılması için 10 gün de ek süre verildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Burası şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.