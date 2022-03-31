Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 2 milyondan fazla kaçak makaron ele geçirildi
Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Kamyondaki aramada, 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi. Sürücü A.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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