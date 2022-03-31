Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde, Ahmet Er yönetimindeki taksi ile Aksun Ercüment'in kullandığı otomobil çarpıştı.
Otomobilde bulunan Gökçen Ercüment'in yaralandığı kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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