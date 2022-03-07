Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Genellikle bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak,iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların bölge kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, kıyıya yakın yüksek kesimlerde ve iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Valilik, olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.