Çorum Valisi Çalgan, patlama meydana gelen bölgede inceleme yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çalgan'ın, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'la beraber patlamadan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

Çalgan'ın olayın yaşandığı bina ve çevresinde incelemeler yaptığı ve patlamadan etkilenen vatandaşlarla sohbet ettiği aktarılan açıklamada, "Sayın Valimiz, vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanlarında olduklarını ve her zaman için yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti." bilgisi verildi.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda önceki gün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.