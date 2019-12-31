Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak severler, kayak kızak kayarak karın keyfini yaşarken, ilçe merkezinde de çocuklar, yolları kızak pistine çevirdi.

Tepe Mahallesinde bir araya gelen çocuklar, caddenin bir bölümünü kızak pisti gibi kullanarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.

Kaynak: AA