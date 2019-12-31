Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, özellikle saat 24.00’ten sonra alkollü araç sürücüleri için denetimler üst düzey olacak.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak. Özellikle halka açık alanlarda yapılan eğlenceler de kontroller çok daha sıkı yapılacak.

Belediye, sağlık hizmetleri birimleri, kesintisiz hizmet ve muhtemel kazalara karşı görev başında olacak. Telekom Müdürlüğü ve Posta İşletme Merkezi Müdürlüğünce hizmetlerin aksatılmadan ve vatandaşların taleplerine cevap verecek şekilde sürdürülmesi amacıyla, haberleşmeyle ilgili gerekli teknik önlemleri önceden planlanarak uygulanması sağlanacak.

İlçede meydana gelebilecek elektrik arızaları konularında gerekli önlemleri almak üzere yeterli düzeyde personel, araç ve ekiplerin hazır olarak bulundurulması sağlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca itfaiye ekipleri yangın ihbarına karşı anında müdahale yapabilmek için hazır bulundurulacak.



Kaynak: AA