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Kütahya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor31 Aralık 2019 Salı 14:14 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 14:14
Kütahya'da kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kütahya İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelinde mücadele çalışmalarına başlandı.
Özellikle yüksek kırsal bölgelerde kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, 24 saat esasına göre mesai yapıyor.
Kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamının açık olduğu, mücadele çalışmalarında 117 personelin görev yaptığı kaydedildi.
Kaynak: AA