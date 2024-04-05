Cizre'de Polis Haftası törenle kutlandı

Cizre Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Yıldırım, "Kamu düzeni ve güvenliğinin yanı sıra vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlayan, çok önemli sorumlulukları olan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Yıldırım, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.