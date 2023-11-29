Cizre'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Fuarın açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Projeleri inceleyen Kaymakam Demir, öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaptığını, sonuçlarını sergiledikleri fuarda gördüklerini söyledi.

Demir, "Geliştirilen bu çalışmaların öğrencilerdeki keşfetme merakını uyandıracağına ve geleceğimize ışık tutacağına inanıyorum. Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul yöneticilerini, danışmanları, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz." dedi