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Güncel
The Independent 08.01.2025 14:46

Çin'de yine virüs alarmı: HMPV nedir?

Çin'in kuzeyinde "insan metapnömovirüsü" (HMPV) vakalarında artış yaşanması salgın endişesine yol açtı.

Çin'de yine virüs alarmı: HMPV nedir?
[Fotograf: AFP]

Özellikle çocuklar arasında artış gösteren virüs, soğuk algınlığı benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Virüs, bağışıklığı zayıf olan kişilerde, yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunanlarda ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

Pekin yönetimi, bu artışı mevsimsel bir durum olarak değerlendirirken, yerel sağlık yetkilileri acil durum önlemleri aldı. Halk, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

Çin'deki hastanelerde maske takan kişilerin fotoğraf ve videoları sosyal medya platformlarında ortaya çıkarken, yerel haberlerde HMPV salgını sahnelerinin COVID salgınına benzediği aktarıldı.

HMPV nedir ve nasıl bulaşır?

İlk olarak 2001 yılında tanımlanan insan metapnömovirüsü, damlacık yoluyla bulaşan ve soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilere neden olan bir solunum yolu enfeksiyonu. Virüsün özel bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor. Hastalığın tedavisinde belirtilerin hafifletilmesi ön planda.

Çin'deki artışın nedenleri arasında kış aylarının etkisi ve kalabalık yaşam alanlarının payı olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, virüsün çocuklar arasında hızlı yayılabildiğini, ancak genel sağlık sistemi üzerinde şu an için ciddi bir yük oluşturmadığını belirtiyor.

Halk, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerle korunmaya teşvik ediliyor. Yetkililer, virüsün yayılımını durdurmak için izleme programlarını artırdı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bölgelerde ek sağlık hizmetleri sağladı.

Bölgede durum ne?

Hong Kong birkaç HMPV vakası bildirdi. Kamboçya ve Tayvan gibi komşu ülkeler ise durumu yakından takip ediyor. Kamboçya Bulaşıcı Hastalık Kontrol Dairesi, HMPV'nin COVID-19 ve griple benzerliğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

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