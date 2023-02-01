Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çınarcık'ta kaldırım çöktü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle küçük çaplı çukur oluştu.
Taşliman Mahallesi Ay deresi yakınındaki lostra salonunun bulunduğu kaldırımında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle oluşan küçük çaplı çukurun bulunduğu alan ekiplerce temizlendi.
Yalova Valisi Muammer Erol ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Etiketler: Yalova
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