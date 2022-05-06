Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde bayramda başlayan trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan Bayramı’nda trafik güvenliği için denetimlerini sıklaştıran jandarma, vatandaşlara seker ve kolonya ikram ederken trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Arife günü itibariyle başlayan denetimlerin 9 mayıs pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Dronlu denetimlerde emniyet kemeri, hız, cep telefonu kullanımı gibi kontroller yapılıyor. Ekipler ayrıca yaya geçitlerinde de uygulamalar gerçekleştiriyor.