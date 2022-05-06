Ekipler, çocukları buldukları yayladaki 12 kişiyi sağlık kontrollerinin ardından mahallelerine bıraktı.

Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi Badıgüle Yaylası'na pancar toplamaya çıkan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi, ani yağmur ve soğuk havadan etkilendi. Gruptan 2 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, kayıp 2 çocuğu, yayladakilerin yakınlarında buldu. Ekipler, 12 kişiyi de sağlık kontrolünden geçirip araçlara alarak yaşadıkları mahalleye bıraktı.