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Güncel
AA 23.01.2024 12:58

Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketiyle uzaya 5 uydu gönderdi.

Çin, yeni geliştirdiği Licien-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Licien-1 Y3" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

5 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen üçüncü taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ila 8 ton arası yük taşıyabiliyor.

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