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Güncel
AA 30.09.2023 05:17

Çıldır Gölü'nde balıkçı teknelerine yönelik denetim yapıldı

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde kaçak avcılığının önlenmesi ve kurallara uygun yapılması amacıyla balıkçı teknelerine yönelik denetim yapıldı.

Çıldır Gölü'nde balıkçı teknelerine yönelik denetim yapıldı
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Çıldır Gölü'nde avlanan balıkçı teknelerinde ve göle bırakılan ağlarda inceleme yaptı.

Atılan ağlara takılan balıklar, Tarım ve Orman Bakanlığına ait kontrol botuna alınarak boyları incelendi.

Ekipler, Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü bölgesindeki balıkçılara, balıkların boyuna ilişkin yasal koşullar konusunda bilgi verdi.

Çalışmaya katılan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Turgay Şişman, göldeki denetimlerin 15 Mayıs'a kadar süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hem ağ açıklığını hem de burada avcılık yapan kooperatif üyelerinin avladıkları balık boylarına ilişkin denetim yaptık. Kaçak avcılık yapılıp yapılmadığına ilişkin genel bir teftiş yaptık. Aynı zamanda ağ atımı ile ilgili de denetim yaptık. Yasak ağların olup olmadığına baktık. Hava şartları çok uygun olmasa da denetim sorunsuz sürdü."

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