Üniversite eğitimi için Iğdır'a gelenleri gönüllü gençler karşılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllü üyeler, Iğdır'a gelen öğrencileri kent merkezi ve KYK yurt girişlerinde karşılıyor.

"Iğdır'daki Evine Hoş Geldiniz" pankartı yazılı stantlarda karşılanan öğrencilerin burada hem kayıtları yapılıyor, hem de çeşitli ikramlarda bulunularak kentin tanıtan bilgilendirici materyaller veriliyor.

Daha sonra öğrenciler, barınacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdür Serkan Çatak, kente gelen gençleri karşılayarak yurtlara yönlendirmek ve şehir tanıtmak amacıyla stantlar kurduklarını, kendilerini Gençlik Merkezlerine davet ettiklerini, yurtlara yerleşmeleri konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

Genç gönüllü Tomris Birgül Duran da gönüllü olarak Iğdır'da gelen öğrencilere destek olduklarını belirtti.