Bingöl’de gezici KETEM aracı öncelikle kırsal alanlarda hizmet verecek

İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleri sonucu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine bağlı (KETEM) gezici araç, yapılan açılışla hizmete alındı. KETEM aracının ilk olarak ulaşımın zor olduğu kırsal alanlarda hizmet vereceği öğrenildi.

Açılış programında konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, KETEM’in faaliyete geçmesini çok önemsediğini söyledi.

Vali Usta, “KETEM’in faaliyete geçmesini çok çok önemsiyorum. Daha önceden toplum sağlığı merkezimizde ve aile hekimlerine başvuru neticesinde gidilerek yapılan tedavilerin artık gezici aracımız giderek yerinde bu hizmeti vatandaşımızın ayağına götürecek. Çağımızda beslenme alışkanlıkların değişmesinden dolayı maalesef ki kanser asrımızın en sıkıntılı hastalıklarından bir tanesi. Ve takip edilmediği zaman, atlandığı zaman kısa zamanda bünyeyi sarıp elim sonuçlar verebiliyor. Dolayısıyla bu Ketem’in gezici aracını çok önemsiyorum. İnşallah sağlık hizmetlerimize bir sürat kazandıracak” dedi.

''Kırsal bölgelerde vatandaşlarımıza ulaşacak''

Aracın ilk olarak kırsal alanlara gideceğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, “Merkezdeki vatandaşlarımız ketem hizmetlerine ulaşabilse de kırsaldaki birimlere vatandaşlarımızın ulaşmasında ciddi sıkıntılar vardı. Biz bu zamana kadar ilçelerimizden taşıma usulüyle vatandaşlarımızı, hastalarımızı merkeze getirerek burada mamografi, rahim ağzı sürüntüsü gibi kanser tarama testlerini yapmaktaydık. Hizmete koyduğumuz ketem hizmet aracıyla artık ilçelerimize aracımız gidecek ve kırsal bölgelerde vatandaşlarımıza ulaşacak” diye konuştu.

Düzenlenen programa Vali Usta’nın yanı sıra kurum amirleri ve sağlık personeli de katıldı.