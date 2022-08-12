Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evine adli makamların koordinesiyle dron destekli operasyon yaptı.

Operasyon sırasında çiftlik evinde kenevir ekimi yapılarak esrar elde edildiği tespit edilirken yapılan aramalarda ise 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edilirken operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.