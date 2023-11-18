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Güncel
AA 18.11.2023 15:12

Çiftçi aile aldıkları hibeyle çilek üreterek ürün çeşitliliğini artırdı

Samsun'un Asarcık ilçesinde çiftçilikle uğraşan Yıldız ve Adnan Çekli, hibe desteği ile organik çilek üretimi yaparak ürün çeşitliliğini artırdı.

Çiftçi aile aldıkları hibeyle çilek üreterek ürün çeşitliliğini artırdı

Kırsal Uluköy Mahallesi'nde Çekli ailesi, geçen yıl Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından  "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 35 bin lira hibe aldı.

Kendi tarlalarında mısır, buğday, arpa, yulaf yetiştiren aile, üç dönüme de çilek fidesi dikti.

Yıldız Çekli, çilek fidelerinden kısa sürede verim aldıklarını söyledi.

Doğal tarım yaptıklarını, çilek yetiştirirken tarım ilacı kullanmadıklarını anlatan Çekli, "Önceden bu tarlalara buğday, mısır ekiyorduk. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çilek yetiştiriciliğine verilen destekten bahsettiler. Verilen hibe ile çilek bahçesi kurduk. Üç ay önce çilek fideleri diktik. Bu zamana kadar 250 kilo çilek topladık. Fideler bahçeye de uyum sağladı. Herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Adnan Çekli de ilk yılda çok fazla verim beklemediklerini ancak çilekte kısa zamanda iyi ve kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.

"Bizim için güzel verimli bir proje oldu"

Çekli, "Biz bu kadar verim alacağımızı beklemiyorduk. Üç ay oldu çilekleri diktik, 41'inci gün çilek toplamaya başladık." diye konuştu.

Çilek yetiştiriciliğinin yanı sıra fideleri de çoğalttıklarını anlatan Adnan Çekli, "On dönüme ekilebilecek kadar çilek fidemiz var. Bizim için güzel verimli bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Çekli, yetiştirdikleri fideleri market ve manavlara sattıklarını, pazar sorunu yaşamadıklarını söyledi.

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