Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Pütürge Afet Konutları şantiye alanlarında incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."

"(Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar) Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."