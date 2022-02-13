Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre düşmesi nedir?

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.