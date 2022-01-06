Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çelebibağ flamingo alanı hassas alan ilan edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Etiketler: Resmi Gazete Van
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