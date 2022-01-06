Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.