Haber Giriş: Kaynak: AA
Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.
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