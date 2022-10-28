Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekici ile çaldıkları otomobili parçaladılar
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobili hurdacıda parçalattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyrani Mahallesi'nde çekiciyle çalınan bir otomobilin Yenidoğan Mahallesi'nde bir hurdacıda parçalandığını tespit etti.
Hurdacıya düzenlenen operasyonda R.Ö. ve K.R. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili H.C.E. ve M.G'nin de arandığı öğrenildi.
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