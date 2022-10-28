Ağrı'da kış mevsiminin iyice hissedilmesi ile beraber vatandaşlar araçlarına kışlık lastik taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Yüksek kesimlere kar yağdığından dolayı vatandaşların erkenden kış lastiği taktırmaya başladığını söyleyen lastikçi Mehmet Nuri Kopan, "35 senedir bu işi yapıyorum. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştüğü için kışlık lastikleri erkenden takıyoruz. 1 Aralık’ta zorunlu hale geliyor ama biz kış mevsiminden dolayı 10 gündür takmaya başladık. Yüksek kesimlerde kar olduğu için erkenden başlıyoruz" dedi.