Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
[Fotograf: İHA]
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlenen törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk sunulması ile başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sonrası protokol üyeleri, Valilik bahçesinde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek sergiyi gezdi.
Kutlamalar, yarın saat 10.00'da Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın makamında tebrikleri kabulü ile devam edecek.
Etiketler: Bilecik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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