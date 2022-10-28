Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
[Fotograf: İHA]
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.
Çelenk sunumu ile başlayan kutlamalarının ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kurtuluş Savaşı konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Sergi açılışına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Çankırı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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