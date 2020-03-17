Haber Giriş: Kaynak: AA
Çaycuma'da beton mikser devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, beton mikserin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi yol ayrımında, İsmail S'nin kullandığı beton mikser, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Muhammet H. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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