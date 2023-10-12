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Güncel
AA 12.10.2023 16:09

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden Çerkeş kurabiyesi ve su böreği tescillendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Çerkeş kurabiyesi ve su böreği, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden Çerkeş kurabiyesi ve su böreği tescillendi

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belediye olarak Çerkeş kurabiyesi ve su böreğinin coğrafi işaret tescil belgelerini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak'tan teslim aldıklarını belirtti.

Ürünlerin tescil edilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Sopacı, Çerkeş sırma baklavası, Çerkeş pırasa dolması, Çerkeş badıma bükmesi ve Çerkeş lokumu ürünlerinin de tescil işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Gevrek yapıda, üzerinde çatlaklar bulunan ve "S" şeklinde olan Çerkeş kurabiyesi, genellikle ilçedeki düğün, nişan, kına, asker uğurlaması gibi davetlerde ikram ediliyor.

Su böreği ise özel amaçlı buğday unu kullanılarak hazırlanan hamurdan elde edilen yufkaların kurutulduktan sonra önce sıcak suya, sonra Çankırı tuzu eklenen soğuk suya batırılarak şoklanmasının ardından yağlanmış tepsiye dizilmesi ve her üç katta bir kıymalı harç eklendikten sonra fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

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