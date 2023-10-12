Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 15:54

Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 çocuğa uçurtma şenliği düzenledi.

Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında uçurtma şenliği

Kent merkezindeki Etkinlik ve Miting Alanı'ndaki organizasyonda polisler, çocuklara "Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende" yazılı uçurtmalar dağıttı.

Öğretmenleriyle alana gelen çocuklar, polislerle uçurtmalarını uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Erzurum Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Komiser Özge Keklik, etkinliğin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında düzenlendiğini söyledi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 100 uçurtma seçtik"

Çocukların etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini aktaran Keklik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 100 uçurtma seçtik. 100 uçurtma ve 100 çocuğumuzla etkinlik için buradayız. Projemizin amacı, polis halk ilişkisini güçlendirmek. Bu kapsamda çocuklarımızın polisten korkmadan yaklaşmalarını sağlamak için bu etkinliği planladık. 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projemiz devam edecek. Çocuklar buraya geldiklerinde çok mutlu oldular. Bu kadar polisi bir arada görmeyi beklemiyorlardı. Özellikle 'Kanka Polisimizi' görünce ayrıca sevindiler"

"Güzel etkinliklerle geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz"

Palandöken Kazım Yurdalan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Muhammet Aslan da 45 öğrencisiyle etkinliğe katıldığını belirterek, "Çocukları zararlı alışkanlık ve zararlı çevreden korumayı amaçlıyoruz. Güzel etkinliklerle geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe, Toplum Destekli Polislerin yanı sıra trafik ve yunus ekipleri de katıldı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Beyaz cennet Pamukkale'de sonbahar yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Filistinli yetkili: "İsrail, Gazze'de ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi"
17:27
İsrail'in Gazze saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü
17:24
Rusya: BMGK'nin Filistin kararının uygulanmasını istiyoruz
17:23
NATO müttefikleri İsrail'den "orantılı karşılık" bekliyor
17:09
İsrail Lübnan'da bir noktayı "hatalı ihlal değerlendirmesiyle" füze ile vurdu
17:08
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 300 arttı
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ