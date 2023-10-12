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Güncel
AA 12.10.2023 16:05

Amasya'da otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

Amasya Üniversitesi ve Amasya Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Amasya'da otizmli çocuklara yüzme eğitimi veriliyor

Amasya Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda, 180 otizmli çocuğa antrenörler ve eğitmenler tarafından yüzme öğretiliyor. Çocuklara, havuzda aileleri de eşlik ediyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, otizmli çocukların fiziksel ve ruhsal yönlerinin gelişimine katkı sağlamak için yüzme derslerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Çocukların mutlu olmasının kendilerini daha çok sevindirdiğini belirten Turabi, "Amasya Otizmliler Deneği ile birlikte, ortaklaşa yürüttüğümüz faaliyet çerçevesinde özellikle Otizm Eylem Planı'nı yüzde yüz güzellikle ve muhabbetle gerçekleştiriyoruz. Burada havuzdaki eğitmenlerimiz özellikle onlara yüzme öğretirken, hakikatte aslında geleceğe kulaç attırıyor. Bu fırsatımız olduğu için de biz Cenabıallah'a şükrediyoruz" dedi.

Dernek Başkanı İbrahim Kurt ise "Amasya'da 180'den fazla çocuğumuz var, salonlarda spor yapıyorlar. Otizm Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir plan, bunun hayata geçmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Burada çocuklarımıza hayata kulaç attırıyoruz, yaşama kulaç atıyorlar. Bu şekliyle eğitimin bir parçasını icra ediyoruz" diye konuştu.

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