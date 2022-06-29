Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da trafik kazası sonucu sürücüsü ölen otomobilde 15 ruhsatsız tabanca ve fişek ile bıçak ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolu Ağılözü köyü mevkisinde B.Ç. idaresindeki otomobil kaza yaptı.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta yapılan incelemede ise 15 ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 7 fişek ve bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz