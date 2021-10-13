Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da öğrencilere okullarda aşı yapılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da "Yerinde Aşı Uygulaması"yla lise öğrencilerine okullarda koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.
Uygulama kapsamında Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı standı kuruldu.
Aşı uygulaması öncesi sağlık görevlileri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Aşının önemine dikkat çekilen bilgilendirmede öğrencilerin aşı olarak sadece kendilerini değil ayrıca aileleri ve çevrelerini de koruyacakları ifade edildi. Toplumun dinamik gücü ve geleceğini inşa edecek bireyler olan gençlerin, daha sağlıklı bir hayat için aşılarını geciktirmeden yaptırmaları gerektiğine vurgu yapıldı.
Bilgilendirme sonrası ailesi ve kendisinin onayı olan 35 öğrenci birinci doz aşısını yaptırdı.
Etiketler: Çankırı Aşı Çalışmaları
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