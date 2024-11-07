Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2024 09:34

Çankırı'da Kızılay Haftası kutlandı

Kızılay Haftası'nın Çankırı'da çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

Çankırı'da Kızılay Haftası kutlandı

Kızılay Çankırı Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanında Kızılay Haftası’nın farklı etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Kızılay Kadın ve Genç Kızılay teşkilatının büyük bir özveriyle Kızılay ve Kızılaycılık faaliyetleri hakkında kentte eğitimler düzenlediklerini aktarılan açıklamada, "Kızılay Haftası'nda gönüllülerimizle Dr. Refik Saydam İlkokulunda deprem senaryolu büyük bir program yaparak çocuklarımızı Kızılay gönüllüsü olmaları konusunda teşvik ettik. İl merkez başkanlığımızda, Çankırı Lisesi öğrencilerimiz bizleri ziyaret ettiler. İl Merkez Başkanı Ahmet Ulusoy bilgilendirme yaparak gönüllü.org.tr hizmetlerimizin tanıtımını yapmıştır. Ayrıca Genç Kızılay ekibimizin 500 kişilik anlamlı Anıtkabir programı bizleri gururlandırdı. Anıtkabir ziyareti sonrasında ilimizde gönüllü görev yapan öğrencilerimiz Kızılay müzesini ziyaret ederek manevi hazzı yaşayarak ilimizde gönüllü hizmette dört elle sarılmayı hedeflemektedirler. Kızılay Kadın teşkilatımız örnek bir projeye imza atarak geliri deprem bölgesi Nurdağı’nda açılacak olan 100. Yıl Kızılay Kadın Kütüphanesi için kahvaltı programı düzenleyerek ciddi oranda katkı sağladı" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Çankırı Kızılay
Sıradaki Haber
Isparta'da müstakil evde yangın: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Türk Dünyası'nın yeni bayrağı: Türk kültür gücü
10:45
Endonezya'da yanardağın tekrar patlama ihtimali nedeniyle vatandaşlara kalıcı tahliye çağrısı
10:49
Trump'ın seçim zaferinin ardından Kanada'nın "göçmen akınına" hazırlanması çağrısı
10:48
İstanbul-Ankara yolunda sis ulaşımı aksattı
10:47
Narin Güran cinayeti davası başladı
10:44
Brent petrolün varil fiyatı 75,14 dolar
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ